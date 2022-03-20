Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki VakıfBank-Fenerbahçe Opet maçlarında Türk hakemler Ozan Çağı Sarıkaya ve Erdal Akıncı'yı yardımcı hakem olarak görevlendirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, uluslararası hakemlerden Ozan Çağı Sarıkaya 29 Mart Salı günü oynanacak VakıfBank-Fenerbahçe Opet maçında, Erdal Akıncı ise 5 Nisan Salı günü oynanacak rövanş maçında yardımcı hakem olarak görev alacak.