VakıfBank - LP Salo: 3-0

SALON: VakıfBank

HAKEMLER: Evgeny Makshanov (Rusya), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)

VAKIFBANK: Buket, Gabi, Melis, Meryem, Bartsch-Hackley, Ogbogu, Aylin (L) (Selin Adalı)

LP SALO: Jantunen, Andrikopoulou, Kosonen, Nyman, Virtanen, Becheva, Laaksonen (L) (Kuusela, Makinen)

SETLER: 25-9, 25-21, 25-20

SÜRE: 63 dakika (16', 23', 24')

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi B Grubu 4'üncü maçında sahasında Finlandiya temsilcisi LP Salo'yu 3-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Namağlup liderliğini sürdüren VakıfBank'ta genç pasör Buket Gülübay karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.