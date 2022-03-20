VakıfBank: 3 - PTT: 1

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Tuğba Şenoğlu (Aylin Acar, Buket Gülübay, Meryem Boz)

PTT: Merve Tanyel, İlayda Uçak, Dimitrova, Campos, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Çağla Erdem)

Setler: 25-21, 21-25, 25-16, 25-17

Süre: 96 dakika (26, 26, 21, 23)

Voleybol Mislicom Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında VakıfBank, PTT'yi 3-1 yendi.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Bolu Belediyespor-Kuzeyboru: 3-2

Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1-3

Türk Hava Yolları-Mert Grup Sigorta: 3-0

VakıfBank-PTT: 3-1