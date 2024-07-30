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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 17 ilde uyuşturucu operasyonu: 103 gözaltı

        Son dakika haberi Uyuşturucu operasyonu: 103 gözaltı

        17 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'NARKOÇELİK-29' operasyonlarında 103 kişi yakalandı, 45'i tutuklandı, 36'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 08:50 Güncelleme: 30.07.2024 - 08:50
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        Uyuşturucu operasyonu: 103 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde gerçekleştirilen 'Narkoçelik-29' operasyonlarında 103 şüphelinin yakalandığını, 45'inin tutuklandığını açıkladı.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 17 ilde uyuşturucu imalat ve ticaretine yönelik 'Narkoçelik-29' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Diyarbakır, Ordu, Kahramanmaraş, Gaziantep, Sakarya, Antalya, Malatya, Edirne, Erzurum, Bingöl, Aydın, Samsun, Konya, Kilis, Siirt, Van ve Adana'da yapılan eş zamanlı baskınlarda ve yol kontrollerinde 103 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 45'i tutuklanırken, 36'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca, 1 ton 331 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin 811 kök kenevir ve kök skunk ile 4 bin 481 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız" dedi.

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