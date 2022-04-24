UYAFA Cudi Cup için imzalar tamam

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Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA), özellikle dezavantajlı çocukların yeteneklerini keşfedip onlar için yeni kapılar aralamak amacıyla yola çıktı...

"Geleceğin için sağlıklı beslen, hareketli̇ yaşa, toprağını işle ve suyunu israf etme" ve "Su, toprak, gıda ve spor hayattır" sloganlarıyla hareket eden UYAFA, önümüzdeki ay Şırnak'ta yeni bir turnuva düzenleyecek.

Şırnak Valiliği, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Belediye, Ticaret Ve Sanayi Odası ile Şırnak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğiyle düzenlenecek UYAFA Cudi Cup için Şırnak Valiliği'nde protokol imza töreni gerçekleştirildi.

VALİ PEHLİVAN: 9 TAKIMDAN ŞAMPİYON OLAN TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Törende konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye'nin en genç iki ilinden biri olan 546 bin nüfuslu Şırnak'ta yaş ortalamasının 21 olduğunu hatırlattı.

Gençlerin eğitimi ve yetiştirilmesinde sporun gerekliliğine dikkat çeken Vali Pehlivan, "UYAFA, adından da anlaşılacağı gibi spor alanında yetenekleri ortaya çıkarmak, ulusal ve uluslararası düzeyde bu yeteneklerin kendilerini göstermelerine fırsat teşkil etmek, ortam oluşturmak üzere gençlik spor bakanlığımızla ve illerde valiliklerle gençlik spor müdürlükleriyle organizasyonlar yapan bir kuruluş. 3 yıl önce Şırnak'tan bir takımımız çıkıp Avrupa'da şampiyon olmayı başarmıştı. 2019 yılında giden takımımız da ikinci olmayı başarmıştı. Gençlerimize imkan verdikçe hangi alanda olursa olsun kendilerini gösteriyorlar başarı elde ediyorlar" dedi.

25-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek UYAFA Cudi Cup'ın önemine değinen Vali Pehlivan, "Bu turnuvaya 9 takım katılacak. Bunlar müsabakalar yapacaklar ve bu müsabakalar neticesinde de 2023 yılında Erzurum'daki UYAFA Palandöken Cup 2022'te Türkiye'yi temsil edecekler" diye konuştu.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da "UYAFA'nın Şırnak'ta tekrar turnuva düzenlemesi bizim için anlamlıdır ve gençliğimize ne kadar değer verdiğinin bir teyididir bu" ifadelerini kullandı.

UYAFA BAŞKANI: "ŞAMPİYON ÇIKARAN ŞIRNAK'I ÖDÜLLENDİRELİM DEDİK"

UYAFA Başkanı Özcan Şimşek de "UYAFA Şırnak takımı, İspanya'da 36 takımın katıldığı ve namağlup şampiyon olduğundan dolayı biz ödüllendirelim dedik. Şöyle ki Şırnak'ta yapılacak UYAFA Cudi Cup'ta şampiyon olacak takımımız, 25-31 Mayıs 2023'te 24 ülkenin katılacağı uluslararası UYAFA Palandöken Cup Turnuvası'nda ülkemizi temsil edecek" dedi.

25-31 Mayıs 2022 tarihlerinde 9 ilin katılımıyla yapılacak UYAFA Cudi Cup turnuvasına 2010 doğumlu ve daha küçük sporcular katılacak.

ŞIRNAK'TAN BARSELONA'YA

2018'de Şırnak'ta keşfedilen 16 çocuk, İspanya'daki uluslararası turnuvaya katılmış ve şampiyonluğa ulaşmıştı. 2019'da yine Şırnak'ta keşfedilen 16 çocuk Barcelona'da Avrupa ikincisi olmuştu.

Ciner Grubu'nun sponsorluğundaki UYAFA Takımı, 2018'de 11 ülkeden yaklaşık 200 takımın katıldığı Costa Brava Turnuvası'nda 13 yaş altı kategorisinde şampiyonluğa ulaşmıştı. 3 yıl önce ise grubunu 5'te 5 yaparak tamamlayan geleceğin yıldızları, Barselona'da penaltılarla ikincilik kupasını kaldırmıştı.