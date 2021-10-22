Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Kemal Kuruçay hayatını kaybetti. Kuruçay'ın vefat haberini Nedim Şaban sosyal medya hesabından duyurdu.

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