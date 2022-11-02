Marmaray seferleri normale döndü

DHA

Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda 'Acil durum' anonsu yapılarak yolcular boşaltıldı. Yapılan anonslarda "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. Tren seferleri de durduruldu. Sevk edilen polis ekiplerinin istasyondaki çalışmaları sürerken, tekrar yolcu alımına başlandı. Tren seferleri de normale döndü