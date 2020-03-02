Ürdün'de ilk koronavirüs vakası görüldü. AA'nın haberine göre; Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiğini duyurdu.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."