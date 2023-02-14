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Son dakika haberi Ünsal Ban için tutuklama kararı

Mal varlığı değerlerini aklama suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Ünsal Ban, Ünal Ban, Gülcan Ban, Emre Buğra Ban ve Ahmet Karakaş'ın tutuklanmalarına, diğer şüphelilerin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmalarına karar verildi

Giriş: 14.02.2023 - 11:15 | Güncelleme: ABONE OL
Ünsal Ban için tutuklama kararı
İHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan yürütülen soruşturma kapsamında alınan MASAK raporlarına ve toplanan diğer delillere dayanılarak, şüpheliler Ünsal Ban, Ünal Ban, Gülcan Ban, Emre Buğra Ban, Ahmet Karakaş, Bülent Gürkan, İsmail Erdoğan, Levent Yurdakul ve Soner Gökten 13.02.2023 tarihinde tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, Sulh Ceza Hakimliğince Ünsal Ban, Ünal Ban, Gülcan Ban, Emre Buğra Ban ve Ahmet Karakaş'ın tutuklanmalarına, diğer şüphelilerin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmalarına karar verildi.

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