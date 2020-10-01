Arzu Kaya akaya@cyh.com.tr

Türkiye'nin en büyük otel gruplarından biri olan Dedeman Oteller zinciri bugünlerde uğradığı zararla konuşuluyor. Öyle ki yaptıkları usulsüzlüklerle holdingi zarara uğratan genel müdür ve yardımcısı sanık oldu, hakim karşısına çıkacak.



OTELİ BİNLERCE LİRA ZARARA UĞRATMIŞLAR

Arzu Kaya'nın haberine göre, konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede Dedeman Holding avukatı Dr. Rezan Epözdemir'in verdiği suç duyurusu dilekçesi anlatıldı. İddianamede, genel müdür Tunay Erdal ve genel müdür yardımcısı Emrullah Akçakaya şüpheli olarak yer aldı. Dilekçede şüphelilerin geçen yıl nisan ayında 200 adet fön makinesine tanesi 162 liradan toplamda 32 bin 400 lira bedelle rekabetçi fiyat teklifi almadan satın aldığı, ancak aynı ürünün internet satış fiyatının 130 lira civarında olduğu belirtildi. Böylelikle şirketin 6 bin 400 lira zarara uğratıldığı kaydedildi.

Şüphelilerin haksız menfaat sağladığı da belirtilen şikayet dilekçesinde, şirket genel müdürü Erdal’ın düğününü otelde yapıp yakınlarına ücretsiz konaklama imkanı sağladığı anlatıldı. Böylelikle otelin bu yönden de 77 bin 922 lira zarara uğrattığı da belirtildi. Hizmet sebebiyle şüphelilerin görevlerini kötüye kullandırdığı, şirketin ticari sırlarının başka otel gruplarıyla paylaşıldığı da aktarıldı.

Büyük usulsüzlüklerin yapıldığı ve soruşturmaya da konu edildiği olayda, otele hizmet veren tanıklar da dinlendi. Tanıkların ifadesi de yaşanılanları gün yüzüne çıkarmaya yetti. Tanıklar, firma teklif veya ihale usulüne göre iş alınmadığını anlattı. Bir tanık 2 bin liraya yaptığı merdivenin 12 bin liraya, 750 lira olan çöp odasının 8 bin liraya fatura edildiğine şahit olduğunu söyledi. Hatta bu olay üzerine Dedeman yönetimini fahiş rakamlara fatura kesilmesi üzerine uyardığını bile anlattı.



OTELİ GELİR KAYBINA UĞRATTILAR

Otelde daha önce resepsiyon müdürü olarak çalışan ve tanık olarak ifade veren bir görevli, şüphelilerin otelde ücretsiz kına, düğün organizasyonu yaptığını, organizasyona katılanların otelde ücretsiz konakladığını söyledi. Otelcilik geçmişine göre bu tarz organizasyonların ücretsiz yapılamayacağını standart prosedürlerin dışında kalan bu uygulamaların oteli gelir kaybına uğrattığını anlattı.





ODADA KOKU SORUNU VAR GİBİ GÖSTERİP...

İddianamede ayrıca tanık ifadelerine göre, şüphelilerin fahiş faturalarla gereksiz harcamalar yaptığı da anlatıldı. Öyle ki Levent şubesindeki ofis malzemeleri Gayrettepe şubesine taşındı, muhasebe salonu yaptırılarak 250 bin liralık fatura çıkarıldı. Dahası genel müdür Tunay Erdal Levent’teki otelde bir odayı sistemde koku sorunu var gibi gösterip kendi kalıyordu.



13 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ



Şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği ancak bilirkişi raporlarıyla da bu usulsüzlüklerin tespit edildiği anlatılan iddianamede, "güveni kötüye kullanma", "özel belgede sahtecilik" ve "ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması" suçlarının işlendiği kaydedildi. 3 yıldan 13 yıla kadar hapis cezaları istendi. İddianame gönderildiği asliye ceza mahkemesi tarafından da kabul edildi. Şirketin genel müdürü ve yardımcısının yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.