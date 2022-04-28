Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Haaland ve Mario Balotelli'nin de menajerliğini yürüten dünyaca ünlü isim Mino Riola geçirdiği hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberi İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri duyurdu. Ocak ayında rahatsızlanarak bir ameliyat geçiren Raiola'nın hastalığına dair o gün de net bir bilgi verilmemişti.

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