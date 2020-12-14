Ünlü galerici için Yargıtay'dan flaş karar!

İstanbul’da ünlü galeri sahibi sahibi Mehmet Çelik’e Yargıtay’dan şok karar çıktı. ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan işadamı Çelik, gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, işadamını cezaevine gönderen süreç Ağustos 2017’de başladı.
535 BİN LİRALIK ARAÇ SATIN ALDI
Ebru Kılıç adlı iş kadını Çelik’in galerisinden 535 bin liraya lüks bir cip satın aldı. İddialara göre plakayı beğenmeyen Kılıç, plakanın değişip değişmeyeceğini sordu. Şirket çalışanları da başka bir plaka ayarlayabileceklerini söyledi. Araç 23 Ağustos 2017’de Ebru Kılıç’a teslim edildi. Ancak plaka değişim yapılacağı gerekçesiyle otomobilin devir işlemi yapılmadı. Kılıç, aracı satın aldığı firmanın üzerinde kayıtlı olarak kullanmaya devam ederken 3 ay sonra firmadan arandı ve servis gününün geldiği söylenerek aracı getirmesi istendi.
ARAÇ BAŞKASINA SATILDI
Ebru Kılıç teslim ettiği aracı almaya gittiğinde, şok yaşadı. Aracını bir türlü alamayan Kılıç, iddialara göre aracın firmaya teslim edildiği gün, iki kez el değiştirilerek satıldığını öğrendi. Kılıç savcılığa başvurup şikayetçi oldu.
9 YIL CEZAYA ÇARPTIRILDI
Kılıç’ın şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı ve ardından dava açıldı. Dava sonunda Çelik ile birlikte beş şüpheliye 9 yıl hapis ve 4 bin 500’er lira adli para cezası verildi. Mahkeme, hükümle beraber 5 sanık için de tutuklama kararı verdi. Dört sanık tutuklanırken Çelik hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Sanık avukatları, yerel mahkeme kararına itiraz etti. İstinaf mahkemesi, dört sanık yönünde kararı onadı, tutuklu sanık R. H. yönünden kararı bozarak bu sanığın beraatine karar verdi. Çelik hakkındaki yakalama kararı da kaldırıldı.
CEZA ONANINCA TUTUKLANDI
Yargıtay, işadamı Mehmet Çelik’e ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan verilen 9 yıl hapis cezasını onadı. Cezanın onanmasının ardından Çelik hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Sarıyer İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri önceki
gün Çelik’i gözaltına aldı. Gözaltına alınan Çelik işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SİBEL CAN’LA DA DAVALIKTI
Tutuklanarak cezaevine gönderilen Çelik, ünlü şarkıcı Sibel Can ile de davalıktı. Ayrıca Çelik hakkında bir yıl önce, sosyetik güzel Burcu Kartoz'un da ‘dolandırıldım’ diyerek şikayetçi olduğu öğrenildi. Kartoz şikayetinde, ‘Parasını ödediğim cipimi alamıyorum” diyerek Çelik hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sanatçı Sibel Turnagöl, ikinci evliliğini 2012 yılında Mehmet Çelik’le yapmıştı.
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