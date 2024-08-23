Son dakika haberi Üniversitelere kayıt yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındığını duyurdu
Giriş: 23.08.2024 - 16:09 Güncelleme: 23.08.2024 - 16:50
Yükseköğretim Kurulu: 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındı. Herhangi bir nedenle kaydını yaptıramayan adaylar 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecek.
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