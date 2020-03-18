YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, koronavirüs önlemleri kapsamında üniversitelerin 23 Mart'ta uzaktan eğitime geçeceğini açıkladı.

Saraç, "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak" dedi.

Saraç, uzaktan eğitim kapasitesine sahip olmayan üniversiteler için de 23 Mart'ta açık ders malzemeleri havuzunun açılacağını bildirdi.