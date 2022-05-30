Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "2020-21 sezonunda kulübümüze katılan ve şampiyon sezonumuzda formamızı terleten başarılı oyuncumuz Avdija Vrsajevic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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