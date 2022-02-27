Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında ikinci sırada bulunan Bereket Sigorta Ümraniyespor, play-off potasına girmek isteyen Yılport Samsunspor'u 3-1 yendi.

Samsunspor'da Nurullah Aslan karşılaşmanın 38. dakikasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını arttıran Ümraniyespor, 45. dakikada Onur Ayık ile 1-0 öne geçti.

Ardından 50. dakikada Bammou farkı ikiye çıkardı. Karadeniz ekibi 71'de Hasan Kılıç'ın golüyle umutlandı.

Maçta son sözü ise takımının ikinci golünü atan (80) Yacine Bammou söyledi.

Zirve mücadelesi veren Bereket Sigorta Ümraniyespor puanını 52'ye yükseltirken Yılport Samsunspor 39 puanda kaldı.