4. dakikada Orhan Ovacıklı’nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Emircan Altıntaş’ın ortasında kale önünde Yacine Bammou’nun ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

25. dakikada sağ kanattan Onur Ayık’ın vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Yacine Bammou pasını Oğuz Gürbulak’a aktardı. Oğuz’un vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı.

31. dakikada sağ kanattan Kartal Kayra Yılmaz’ın ortasında ceza sahası içinde Mrsic’in kafa vuruşu kaleci Szumski’den döndü. Ardından top kale önünde Mustafa Yumlu’ya çarptı ve ağlarla buluştu. 1-1

36. dakikada Camara’nın sol kanattan ortasında arka direkte Onur Ayık kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

52. dakikada sağ kanattan Arvydas Novikovas’ın ortasında ceza sahası içinde Olanare’nin kafa vuruşunda kaleci Burak Öğür’den dönen topu Eren Tozlu kafayla tamamladı. 2-2

54. dakikada Arvydas Novikovas’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Mustafa Yumlu, kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. 2-3

73. dakikada Yusuf Emre Gültekin’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Yacine Bammou’nun topu kontrol edip, dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-3