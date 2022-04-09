Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Ligin lideriyle zirvenin en yakın takipçisini buluşturan mücadelede kazanan çıkmadı.

Karşılaşma, 2-2'lik beraberlikle son buldu.

Mücadelenin açılı golü 10. dakikada Aatif Chahechoue'dan geldi. 32'de Yacine Bammou skoru eşitledi.

İlk yarının bitimine 3 dakika kala Ankaragücü'nde Kwabena, arka arkaya gördüğü iki sarı kartla oyundan ihraç edildi.

Mücadelenin 54. dakikasında kazanılan penaltıda Mrsic, ev sahibi ekibi 2-1 öne geçirdi.

Maçta dakikalar 83'ü gösterirken sahne alan Yasin Güreler, skoru belirledi: 2-2.

Bu sonuçla puanını 60'a yükselten MKE Ankaragücü liderliğini korurken, 57 puanlı Bereket Sigorta Ümraniyespor da rakibinin arkasında kaldı.