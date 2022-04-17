Süper Lig’in 33. haftasında Adana Demirspor’u 4-0’lık skorla geçen Kasımpaşa’da Teknik Sorumlu Ümit Şengül, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Zor bir maç beklediklerini söyleyen Şengül, “Maçı kazanmak istiyorduk. Maçın başından sonuna üstün olduğumuzu düşünüyoruz. 11’e 11 oynarken 2 gol bulduk. Rakip takımdan 1 oyuncunun atılmasıyla aradaki fark daha da açıldı. İnisiyatifi tamamen elimize aldık ve çok pozisyon ürettik. Farklı kazandık. Ligin ikinci yarısında inanılmaz bir performans ortaya koyan Kasımpaşa var. Futbolcularımız her türlü övgüyü hak ediyorlar. İnşallah kalan 5 maçta maksimum puan alarak ligi iyi noktada bitirmek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte hedefimizi başkanımız belirleyecek” dedi.
“Takımda çok iyi bir arkadaşlık var”
Sami Uğurlu’nun takımın çıkışında büyük etkisi olduğunu da söyleyen Şengül, “2-3 yıldır yardımcı antrenördü ve oyuncu grubunu yakından tanıyordu. Kendisi takıma nasıl dokunacağını biliyordu ve bu hamleleri yaptı, bu noktaya geldik. Özverili çalışıyor, bütün günü takıma ayırıyor, oyuncularıyla ilişkileri çok iyi. Başarının sebepleri çok çalışma ve oyuncularla olan diyalog” dedi.
Son olarak maçta yaşanan penaltı pozisyonunda Muleka’nın topu Umut’a vermesi hakkında konuşan Şengül, “Takımda inanılmaz bir arkadaşlık var. Birbirine destek olmaya çalışan bir ekip. Pozisyonda Muleka topu Umut’a uzattı ve kullanmasını istedi. Umut gol krallığını kovaladığı için Muleka böyle bir hareket yaptı. Kendisine de bu ince davranışı için teşekkür ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.
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