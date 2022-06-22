Ümit Karan'ın yeni adresi

TFF 2'nci Lig'de sezon bittikten sonra suskunluğa bürünüp henüz adım atmayan Uşakspor'da teknik direktör Ümit Karan'la yolların ayrıldığı öğrenildi.

Uşak'a geçen sezon içinde gelen Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski yıldız futbolcusu Ümit Karan'ın Anagold 24Erzincanspor'la söz kestiği iddia edildi.