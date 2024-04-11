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Kocaeli merkezli 3️ ilde elebaşılığını Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Danı Talal Awad Abushanap’ın yaptığı “Uluslararası Uyuşturucu Madde” organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-11” operasyonlarında toplamda; 6️0️8️ kilogram kokain ve 8️2️7️ kilo 5️0️0️ gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonlarda organize suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu örgüt üyesi 4️’ü yabancı uyruklu 1️3️ şüpheli yakalandı

NARKOÇELİK-11 operasyonunda yakalanan kokain miktarı, EGM tarafından Türkiye’de bir defada yakalanan “3. en büyük kokain miktarı” oldu.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; temin ettikleri kimyevi maddeleri Tekirdağ’ın Saray ilçesi kırsalında bir bağ evine depoladıkları, Örgüt üyelerinin depoladıkları kimyevi maddeleri Antalya’ya sevk ettikleri, Antalya, Döşemealtı ilçesinde bulunan bağ evlerinde gübreye emdirilmiş olan kokain maddesini ayrıştırma ve çoğaltma faaliyetlerinde bulundukları ve Çoğalttıkları uyuşturucu maddenin bir miktarını piyasaya sürmek amacıyla harekete geçtikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: 5️7️9️ kilo 3️0️0️ gram likit halde kokain, 7️ kilo 7️9️0️ gram kokain (7 paket halinde preslenmiş olarak), 2️0️ kilo 5️0️0️ gram gübreye emdirilmiş halde kokain, 6️2️5️ gr kokain maddesi, 8️2️7️ kilo 5️0️0️ gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal maddeler, 1️ adet uyuşturucu preslemede kullanılan pres makinesi, 8️ adet kokain maddesinin preslemesinde kullanılan baskı kalıpları, 1️ adet hassas terazi, 1️ adet pompalı adet tüfek, uyuşturucu madde ayrıştırmada ve çoğaltımında kullanılan çeşitli aparatlara el konuldu.