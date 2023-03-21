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Ülkü Ocakları Ege Bölge Eski Başkanı yaşamını yitirdi!

İzmir'de, kendine ait iş yerinde cam kapıya çarparak yaralanan eski Ülkü Ocakları Ege Bölge Başkanı Muzaffer Uslu, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. 50 yaşında olan Uslu'nun evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi

Giriş: 21.03.2023 - 15:01 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Ülkü Ocakları Ege Bölge Eski Başkanı Muzaffer Uslu yaşamını yitirdi!
Ülkü Ocakları Ege Bölge Eski Başkanı yaşamını yitirdi!
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DHA

İzmir'in Konak ilçesinde olay, 19 Mart günü öğle saatlerinde Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Eski Ülkü Ocakları Ege Bölge Başkanı Muzaffer Uslu (50) , kendine ait restoranda cam kapıya çarptı.

KIRILAN CAMLAR ÜZERİNE DÜŞTÜ

DHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle kırılan cam parçaları, Uslu'nun üzerine düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI

İhbarla gelen sağlık ekipleri, çok kan kaybettiği belirlenen Uslu'yu Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Uslu, dün akşam hayatını kaybetti.

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI

Evli ve 2 çocuk babası Muzaffer Uslu'nun cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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