Ulaştırmada 196 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk TV'de Türkiye Yüzyılı özel yayınında açıklamalarda bulundu.

Karaismailoğlu, nisan ayında açıklanan Ulaştırma ve Lojistik Master Planı ile 2053 yılına kadar 196 milyar dolarlık yatırım yapılacağını, üretime yaklaşık 2 trilyon dolar katkı sağlanacağını belirtti.