Tatbikatını tamamlayan bir Rus birliği daha dönüyor

Tatbikatını tamamlayan bir Rus birliği daha dönüyor

HABERTURK.COM

Interfax'ın Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, Batı Askeri Bölgesi'ndeki askeri birlikler ve tanklar tatbikatın ardından üsse dönmek için hazırlıklara başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ile birlikte birliklerin ayrıldığını gösteren video da paylaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde de Rusya tatbikat sonrası birliklerinin bir kısmının üsse geri döneceğini açıklamıştı. ABD ve Avrupa ülkeleri ise şu ana kadar askerlerin geri çekildiğine dair bir işaret görmediklerini ifade etmişti.