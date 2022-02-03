Ukrayna: Rusya kabul ederse barış görüşmeleri Türkiye'de olabilir

Ukrayna Savunma Bakanı "Rusya'nın kabul etmesi durumunda Doğu Ukrayna barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasına hazırız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ayrıca Rusya'nın Ukrayna sınırında 115 bin asker konuşlandırdığını ve Doğu Avrupa'daki provokasyonlarının arttığını da sözlerine ekledi.