Ukrayna'nın doğusunda şiddetli patlama

Rus Haber Ajansı RİA: Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'te büyük bir patlama meydana geldi. Bir araç infılak etti. Donetsk'teki patlama ayrılıkçıların kullandığı kamu binasının yakınlarında oldu...

İlk bilgilere göre patlamada ölen ya da yaralanan olmadı...

Ayrıntılar geliyor...