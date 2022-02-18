Ukrayna ile berabere kaldık

Türkiye Su Topu Erkek Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında Ukrayna ile 7-7 berabere kaldı.

Su Topu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, İsrail'de düzenlenen elemelerdeki ilk maçını Ukrayna karşısında son dakikada attığı golle 7-7 eşitlikle tamamladı.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.

Milli takım, Ukrayna, Hollanda ve ev sahibi İsrail ile D Grubunda mücadele ediyor.

2022 Su Topu Avrupa Şampiyonası, Hırvatistan'da 27 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde yapılacak.