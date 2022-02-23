Uğurcan Çakır performansıyla dikkat çekiyor

Uğurcan Çakır, bu sezon performansıyla göz kamaştırıyor.

Trabzonspor'un 14 puan farkla liderlik koltuğunda oturmasında, milli kalecinin büyük payı bulunuyor.

Rakip forvetlerin korkulu rüyası haline gelen Uğurcan Çakır, ligde kalesine gelen 90 isabetli şutun 72'sini kurtardı.

Karadeniz ekibi 18 golle ligin en az gol yiyen ekibi olurken, 25 yaşındaki kaleci de bu başarıda başrol oynadı.

Uğurcan, ceza sahası içinden gelen 51 isabetli şutta 17 gole engel olamadı.

Başarılı kaleci, ceza sahası dışından gelen isabetli 39 şutta sadece 1 kez gole izin verdi.

Trabzonspor'un file bekçisi, yüzde 83'lük kurtarış oranı yakaladı.

Uğurcan, bu sezon ligde 5 penaltının 2'sinde rakiplerine gol izni vermedi.

Ligin 2'inci haftasında Demir Grup Sivasspor maçında Gradel'in penaltısını çıkaran Uğurcan Çakır, dönen topun gol olmasına engel olamamıştı.

Milli kaleci, pazar günü deplasmanda 4-0 kazanılan Aytemiz Alanyaspor maçında da Wilson Eduardo'nun penaltısını kurtardı.