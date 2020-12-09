Şampiyonlar Ligi son hafta maçında temsilcimiz Başakşehir'in maçında ırkçılık skandalı yaşanırken antrenör Pierre Webo kırmızı kart görmüştü...

Pierre Webo, 4. hakemin kendisine ırkçı bir ifade kullandığını belirterek uzun süre tepki göstermişti. Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Webo'nun kırmızı kartının iptal edildiğini söyledi. Rıdvan Dilmen açıklamasında, "Webo'nun kırmızı kartı iptal oldu" bilgisini paylaştı.

Mücadele bugün 20:55'te kaldığı dakikadan devam edecek. Webo da kulübede olacak.