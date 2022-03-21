FIFA kokartlı kadın hakem Cansu Tiryaki, 23-29 Mart tarihlerinde Litvanya'da düzenlenecek UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası B Ligi 5. Grup müsabakalarında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, turnuvada Tiryaki'nin yanı sıra FIFA kokartlı yardımcı hakem Deybet Gök'ün de görev alacağı belirtildi.​​​​​​​