UEFA'dan Beşiktaş'a iyi haber

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, siyah beyazlı kulüp için 2020-2021 sezonunda alınan UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el konulması kararının, kulübün vadesi geçmiş borcu olmaması nedeniyle UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurumu tarafından kaldırıldığı bildirildi.

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