Türkiye’nin kayakla atlama branşında en başarılı sporcularından birisi olan ve bu branşta birçok rekoru ve başarıyı elinde bulunduran Fatih Arda İpcioğlu, olimpiyatlardan döndü. İpcioğlu, Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda Normal Tepe ve Büyük Tepe ilk etap finallerinde yarışıp ilk 50 arasına girmeyi başarsa da final bileti alamayınca oyunlara veda etti.

Bu branşta alınan en büyük derecelere sahip olan ‘Uçan Türk’ lakaplı Fatih Arda İpcioğlu bugün İstanbul aktarmalı olarak memleketi Erzurum’a geldi. Burada çiçeklerle karşılanan İpcioğlu zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

“Türklerin neler yapabileceğinin mesajını verdik”

Türkiye adına tarihte ilk kez bu branşta iki finalin ilk etabını gördüklerini ifade eden Fatih Arda İpcioğlu, “Bu sezon başında sağlık problemlerinden dolayı kota almak bile büyük bir olaydı. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. 2 defa final turunun ilk etabına kalmayı başardık. Bu tarihimizde bir ilk oldu. Uçan Türk olarak dünyaya kendimizi gösterdik. Kayakla atlama branşında Türklerin neler yapabileceğinin mesajını verdik. Umuyorum bu başarılar gelecekte yeni ‘Uçan Türklere’ ilham olur. Bizler ülkemize hayırlı ve başarılı bireyler olamaya çalışıyoruz. Bayrağımızı iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Önümüzdeki süreçte Dünya Kupası'nda ve uçuş rampalarında boy göstereceğiz. Halen son noktayı koymadık. Uçmaya devam edeceğiz” dedi.

“Uçuş rampalarından atlayan ilk Türk olacağız”

Olimpiyatlardaki rampaların 2 katı büyüğü olan uçuş rampalarında boy göstereceklerini ve rekor kırmak istediklerini kaydeden İpcioğlu, “Mart ayına kadar belli bir planımız var. Dünya Kupası'nda yarışmaya devam edeceğiz. Olimpiyatlara birlikte 10. finali yarıştım sadece bu yıl içerisinde. Dünya Kupası'nın ardından uçuş rampalarına gideceğiz. Uçuş rampalarından atlayan ilk Türkler olacağız. Bu rampalar olimpiyatlardaki büyük tepelerden 2 katı daha büyük rampalardan oluşuyor. Orada ülkemizin dünya rekorunu kırmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Ülkemize ilk olimpiyat madalyasını getirme vakti geldi”

Bir sonraki Kış Olimpiyatları'nda ülke olarak hedefin altın madalya olması gerektiğini belirten Fatih Arda, “Mutlu ve gururuyum. Yeni ve çok fazla örneği olmayan bir branşta yarışıyoruz. İnsanların hayretler içerisinde izlediği bir branş, burada gelişme gösterip ilerleme kaydetmek önemliydi. Ben yapıyorum ama göğsümdeki bayrak için mücadele veriyorum. Umuyorum bizden sonraki nesil bayrağı bizden alıp bizleri daha iyi yerlerde temsil edecektir. Kış Olimpiyatları Türkiye adına unutulmaz oldu. Gelecek yeni Olimpiyatlarda ülkemizin hedefi büyütmesi lazım. Bazı kış sporları federasyonlarımız bazı ülkelerin kuruluş yılından daha eski durumda. Ülkemize ilk olimpiyat madalyasını getirme vakti geldi” açıklamalarında bulundu.