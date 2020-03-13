Üç kentte Kapan-8 operasyonu başlatıldı!

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Bakanlığın açıklamasında, operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 12 personelin görev aldığı kaydedildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: "Ağrı-Kars-Iğdır illerindeki Ağrı Dağı, Çemçe ve Madur Barınma Alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla; Erzurum Jandarma Bölge Komutanı, Ağrı İl Jandarma Komutanı, Kars İl Jandarma Komutanı ve Iğdır İl Jandarma Komutanının bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği, "Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur" başlatıldı.

Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.012 personel görev almaktadır.



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen KAPAN operasyonları, halkımızın yoğun desteği kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir."