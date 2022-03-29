U17 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elit Tur'da karşılaştığı Slovenya'yı Can Yılmaz Uzun (2), Selim Can Sönmez ve Kenan Yıldız'ın golleriyle 4-3 mağlup etti ve Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.

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