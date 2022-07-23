Türkiye, U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan´ı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Sırbistan ile karşılaştı. Türkiye, 2-1 geriye düştüğü mücadelede sahadan 3-2´lik (25-16, 20-25, 18-25, 25-15, 15-12) galibiyetle ayrıldı ve finale yükseldi.

17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde yarın TSİ 19.00´da İtalya ile karşılaşacak.