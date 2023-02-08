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Haberler Teknoloji SON DAKİKA: Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 8 Şubat 2023 Twitter'a erişim sağlanamıyor

Twitter çöktü mü? Sosyal medya sitesine ulaşılamıyor!

Önde gelen sosyal medya kanallarından Twitter'a bir süredir ulaşılamıyor. Bazı kullanıcılar tamamen ulaşamadığını belirtirken, bazıları ise sitenin açıldığını ancak yeni gönderilerin yüklenmediğini vurguluyor. Sosyal medyada bant daraltma uygulaması yapıldığı ve ulaşım sorununun bundan yaşandığı vurgulanıyor.

Giriş: 08.02.2023 - 16:49 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 8 Şubat 2023 Twitter'a erişim sağlanamıyor
HABERTURK.COM

Özellikle kriz anlarında halkın haber kanallarının yanı sıra hızlı haber alış verişi için kullandığı sosyal medya uygulamaları arasında bulunan Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor.

Twitter'ın yanı sıra bazı kullanıcıların ünlü video paylaşım uygulaması TikTok'a da erişimde sorunlar yaşadığı vurgulanıyor.

Global kaynaklar Twitter'da ve TikTok'ta sorun tespit etmezken, bu durum kesintinin Türkiye'ye özel olabileceğini gündeme getiriyor.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hem olumlu hemde olumsuz yönde birçok tartışmanın odağı olmuştu.

PAYLAŞIM İLE KURTULDU

Malatya'daki baba evinde yakalanıp, yaklaşık 6 saat enkazın altında kalan 28 yaşındaki üniversite öğrencisi Boran Kubat, enkaz altındayken yaptığı sosyal medya paylaşımı sayesinde kurtarılmıştı.

DEPREM HABERLERİNDE DEZENFORMASYONA DİKKAT ÇEKİLMİŞTİ!

Bakanlık yetkilileri ve AFAD ise sürekli olarak yanlış bilgilerin sosyal medya üzerinden yayılması konusunda endişelerini dile getiriyorlardı. Yapılan açıklamalarda, bazen kötü niyetli bazen de yardım amaçlı yanlış bilgi içeren paylaşımlar ekiplerin yanlış yerlerle gitmelerine sebep olduğu vurgulanmıştı.

Bu sebeple bant daraltma uygulaması yapıldığı belirtilirken, TikTok ve Twitter’ın akışlarında yaşanan yavaşlama kullanıcıların da tepkisiyle karşılandı.

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Haberi Hazırlayan : Cem Özenen

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