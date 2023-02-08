SON DAKİKA: Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 8 Şubat 2023 Twitter'a erişim sağlanamıyor

HABERTURK.COM

Özellikle kriz anlarında halkın haber kanallarının yanı sıra hızlı haber alış verişi için kullandığı sosyal medya uygulamaları arasında bulunan Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor.

Twitter'ın yanı sıra bazı kullanıcıların ünlü video paylaşım uygulaması TikTok'a da erişimde sorunlar yaşadığı vurgulanıyor.

Global kaynaklar Twitter'da ve TikTok'ta sorun tespit etmezken, bu durum kesintinin Türkiye'ye özel olabileceğini gündeme getiriyor.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hem olumlu hemde olumsuz yönde birçok tartışmanın odağı olmuştu.

PAYLAŞIM İLE KURTULDU

Malatya'daki baba evinde yakalanıp, yaklaşık 6 saat enkazın altında kalan 28 yaşındaki üniversite öğrencisi Boran Kubat, enkaz altındayken yaptığı sosyal medya paylaşımı sayesinde kurtarılmıştı.

DEPREM HABERLERİNDE DEZENFORMASYONA DİKKAT ÇEKİLMİŞTİ!

Bakanlık yetkilileri ve AFAD ise sürekli olarak yanlış bilgilerin sosyal medya üzerinden yayılması konusunda endişelerini dile getiriyorlardı. Yapılan açıklamalarda, bazen kötü niyetli bazen de yardım amaçlı yanlış bilgi içeren paylaşımlar ekiplerin yanlış yerlerle gitmelerine sebep olduğu vurgulanmıştı.

Bu sebeple bant daraltma uygulaması yapıldığı belirtilirken, TikTok ve Twitter’ın akışlarında yaşanan yavaşlama kullanıcıların da tepkisiyle karşılandı.

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Haberi Hazırlayan : Cem Özenen