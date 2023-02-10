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TVF, Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız'ın hayatını kaybettiğini açıkladı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Malatya BBSK oyuncuları Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız'ın depremde hayatını kaybettiğini duyurdu

Giriş: 10.02.2023 - 10:37 | Güncelleme: ABONE OL
TVF, Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız'ın hayatını kaybettiğini açıkladı
HABERTURK.COM

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Türkiye’yi derinden sarsan depremlerin ardından enkaz altında kalan Malatya BBSK oyuncuları Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Malatya BBSK oyuncuları Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız'ın hayatlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcularımıza ve hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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