Spor Toto 1. Lig’in 14. hafta erteleme maçında Tuzlaspor, iç sahada karşı karşıya geldiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

19. dakikada sağ taraftan Orhan Ovacıklı’nın yaptığı ortada direkt olarak kaleye yönelen top filelere gitti. 0-1

64. dakikada ceza yayı üzerinden Onat Kurt’un yaptığı yerden vuruşta meşin yuvarlak kaleci Szumski’de kaldı.

74. dakikada sol taraftan Bardhi, ceza sahası içerisine girerek pasını Ahmet Yazar’a aktardı. Uzak direk tarafından Ahmet’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

87. dakikada Ahmet Yazar, kullandığı serbest vuruşta kale önüne ortasını yaptı. Savunmadan seken topla ceza sahası içi sol çaprazında buluşan Onat Kurt’un plase şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu Büyükşehir Belediye Erzurumspor savunması uzaklaştırdı.