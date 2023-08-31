Son dakika haberi Turuncu listedeki FETÖ üyesi yakalandı!
Bakan Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen operasyonda; FETÖ üyesi olan ve Bakanlığımız Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan M.Ç. Muğla Köyceğiz'de yakalandı" açıklamasında bulundu
Giriş: 31.08.2023 - 17:19 Güncelleme: 31.08.2023 - 17:28
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