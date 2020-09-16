Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5A haberleşme uydumuzu 2 Ekim'de teslim alacağız. Uydumuz 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak." açıklamasında bulundu.

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