Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği ve Denizli’de saklandığı tespit edilen örgüt üyesine şafak operasyonu düzenlendi.

İHA'nın haberine göre, Suriye bölgesinde çatışma alanlarında bulunduğu ve kaçak yollarla ülkeye giriş yaparak Denizli’de saklandığı tespit edilen M.R.D. isimli Suriye Uyruklu şahıs, operasyon kapsamında gözaltına alındı.

6 Ekim'de yakalanan şahsın ikametinde yapılan aramalarda da, birçok materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.