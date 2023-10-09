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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Cleverly ile telefonda görüştü.

Görüşmede İsrail ve Filistin'deki son gelişmeler ele alındı.

BAKAN FİDAN'IN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün de Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.

Görüşmelerde, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ele alınmıştı.

Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile de saldırıların başladığı Cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde yaşanan gelişmeleri ele almıştı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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