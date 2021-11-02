Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün gerçekleştirildi.
Orhan Saka Konferans Salonunda yapılan kura çekimine, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.
4. Eleme Turu'na Spor Toto Süper Lig'den Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor A.Ş., Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş., Göztepe A.Ş., İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa A.Ş., Medipol Başakşehir FK, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Vavacars Fatih Karagümrük, ZTK 3. Eleme Turu Kura çekimi sonucu bay geçen GZT Giresunspor ve ZTK 3. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.
Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakaları; 30 Kasım ile 1 ve 2 Aralık tarihlerinde yapılacak.
Türkiye Kupası'nda 4'üncü Tur eşleşmeleri şu şekilde:
Adanaspor - Kocaelispor
Adana Demirspor - Serik Belediyespor
Gaziantep FK - Sakaryaspor
Fraport TAV Antalyaspor - Amed Sportif Faaliyetler
Beypiliç Boluspor - 52 Orduspor FK
Göztepe - Kahta 02
VavaCars Fatih Karagümrük - Sarıyer
Gençlerbirliği - Mardin 1969
Çaykur Rizespor - Ankaraspor
Nasadoge Menemenspor - Hekimoğlu Trabzon
Aytemiz Alanyaspor - Osmaniyespor FK
Altay - Manisa FK
MKE Ankaragücü - Nazilli Belediyespor
GZT Giresunspor - Ankara Demirspor
Altaş Denizlispor - Ağrı 1970
Medipol Başakşehir - Bodrumspor
Bursaspor - Kırşehir Belediyespor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Akhisarspor
Kasımpaşa - Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor
Altınordu - 68 Aksaray Belediyespor
İstanbulspor - Afjet Afyonspor
Atakaş Hatayspor - Eyüpspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Şanlıurfaspor
Bereket Sigorta Ümraniyespor - Arnavutköy Belediye Gençlikspor
Yukatel Kayserispor - Alagöz Holding Iğdır FK
İttifak Holding Konyaspor - Silahtaroğlu Vanspor FK
Yılport Samsunspor - Uşakspor
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