Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün gerçekleştirildi.

Orhan Saka Konferans Salonunda yapılan kura çekimine, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.

4. Eleme Turu'na Spor Toto Süper Lig'den Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor A.Ş., Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş., Göztepe A.Ş., İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa A.Ş., Medipol Başakşehir FK, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Vavacars Fatih Karagümrük, ZTK 3. Eleme Turu Kura çekimi sonucu bay geçen GZT Giresunspor ve ZTK 3. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakaları; 30 Kasım ile 1 ve 2 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Türkiye Kupası'nda 4'üncü Tur eşleşmeleri şu şekilde:

Adanaspor - Kocaelispor

Adana Demirspor - Serik Belediyespor

Gaziantep FK - Sakaryaspor

Fraport TAV Antalyaspor - Amed Sportif Faaliyetler

Beypiliç Boluspor - 52 Orduspor FK

Göztepe - Kahta 02

VavaCars Fatih Karagümrük - Sarıyer

Gençlerbirliği - Mardin 1969

Çaykur Rizespor - Ankaraspor

Nasadoge Menemenspor - Hekimoğlu Trabzon

Aytemiz Alanyaspor - Osmaniyespor FK

Altay - Manisa FK

MKE Ankaragücü - Nazilli Belediyespor

GZT Giresunspor - Ankara Demirspor

Altaş Denizlispor - Ağrı 1970

Medipol Başakşehir - Bodrumspor

Bursaspor - Kırşehir Belediyespor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Akhisarspor

Kasımpaşa - Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor

Altınordu - 68 Aksaray Belediyespor

İstanbulspor - Afjet Afyonspor

Atakaş Hatayspor - Eyüpspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Şanlıurfaspor

Bereket Sigorta Ümraniyespor - Arnavutköy Belediye Gençlikspor

Yukatel Kayserispor - Alagöz Holding Iğdır FK

İttifak Holding Konyaspor - Silahtaroğlu Vanspor FK

Yılport Samsunspor - Uşakspor