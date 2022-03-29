Türkiye - İtalya maçından notlar

Hazırlık maçında İtalya'yı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, son karşılaşmaya göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.
Ay-yıldızlı ekibin 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde son oynadığı Portekiz maçında ilk 11'de sahaya çıkan Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Berkan Kutlu ve Burak Yılmaz'ın yerine bu mücadelede, Altay Bayındır, Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Rıdvan Yılmaz ve Enes Ünal ilk 11'de yer aldı.
Kuntz, İtalya karşısına; Altay Bayındır, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu ve Enes Ünal ilk 11'i ile çıktı.
Milli takımda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı maç kadrosunda yer almadı.
Ay-yıldızlı ekipte, milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıklayan Burak Yılmaz kadroda yer almazken, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Almanya doğumlu oyuncu Salih Özcan aday kadroya dahil edildi.
Öte yandan Burak Yılmaz'ın yerine Hakan Çalhanoğlu A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı oldu.
AHNMET ÇALIK ANILDI
Milliler sahaya üzerinde 11 Ocak'ta hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı. Ay-yıldızlı futbolcular Ahmet Çalık'ın milli formayla attığı gol ve "Seni unutmayacağız" yazısının olduğu videoyu izledi.
KUNTZ VE MANCİNİ YENİDEN RAKİP OLDU
A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve İtalya A Millî Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Türkiye-İtalya karşılaşmasında bir kez daha rakip oldu.
32 yıl önce Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Kuntz'un formasını giydiği Kaiserslautern, Mancini'nin oynadığı Sampdoria'yı Kuntz’un attığı golle 1-0 kazanmıştı. 3 Ekim 1990 tarihinde oynanan ve Sampdoria'nın 2-0 kazandığı ikinci maçta, Mancini bir gol kaydetmiş ve İtalyan ekibi tur atlamıştı.
İlk maçta Kaiserslautern'in kaptanlığını Kuntz, Sampdoria'nın kaptanlığını ise Mancini yapmıştı.
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