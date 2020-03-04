Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 14.33'te merkez üssü Türkiye-İran sınırı olan 4.2 büyüklüğünde yerin 5 km derinliğinde bir deprem meydana geldi.

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