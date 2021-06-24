Sağlık Bakanlığınca Covid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan 1. ve 2. doz toplam aşı miktarı 45 milyonu aştı.

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