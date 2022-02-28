Türk vatandaşlarının tahliyesi için tren tahsis edildi!

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Son dakika haberine göre Rusya'nın işgal harekatına başladığı Ukrayna'daki Türk vatandaşları ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Ukrayna’daki vatandaşlarımızın dikkatine: Bugün saat 20.00’de Harkiv’den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Kiev Büyükelçiliği tüm ihtiyaçlar için görev başındadır" çağrısında bulundu.

Çelik paylaşımına şöyle devam etti: "Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek saat 15.00’e kadar Harkiv tren garına ulaşmaları gerekmektedir."

TÜRK VATANDAŞLARI KİEV VE HARKİV'DEN TRENLE TAHLİYE EDİLECEK

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği´nden yapılan açıklamada da, "Bugün (28.02.2022) saat 19.00´da Kiev´den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek en geç saat 18:00´e kadar Kiev tren garına ulaşmaları gerekmektedir" denildi.

HARKİV'DEN KALKACAK TREN 15.00'TE

Öte yandan Harkiv Büyükelçiliği, yine Çernivtsi kentine gidecek olan trenin 15.00´da kalkacağını duyurarak, "Bugün (28.02.2022) saat 20.00´de Harkiv´den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek saat 15.00´e kadar Harkiv tren garına ulaşmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.