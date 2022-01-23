Türk Telekom: 86 - Büyükçekmece Basketbol: 62

Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Erhan Gürsel

Türk Telekom: Perez 7, Clemmons 17, Gani Erdi Gülaslan 6, Berk Demir 15, Ellis 19, Can Uğur Öğüt 3, Burak Gözeneli, Samet Geyik 4, Johnson 6, Dorukhan Engindeniz, Terrell 9

Büyükçekmece Basketbol: Crawford 12, Bruinsma 12, Mustafa Kurtuldum, Miller 8, Mükremin Deniz Kılıçlı 13, Can Kurt, Enes Berkay Taşkıran 3, Yesukan Onar, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 3, White 11, Kadir Bayram

1. Periyot: 20-12

Devre: 44-33

3. Periyot: 65-44