Türk Hava Yolları: 3 - Mert Grup Sigorta: 0

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk (Ceren Önal, Orthmann, Polen Ünver)

Mert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Paskova, Merve Çepni, Gaila, Biryukova, Özge Nur Çetiner (Merve İzbilir, Melek Erbuğa, Ayça İsmailçebioğlu, Alara Altundağ, Seda Menekşe)

Setler: 25-21, 25-20, 25-16

Süre: 85 dakika (29, 32, 24)

Voleybol MisliCom Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Türk Hava Yolları, Mert Grup Sigorta'yı 3-0 yendi.