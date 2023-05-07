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Türk Hava Yolları: 1 - VakıfBank: 3

Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabı ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi

Giriş: 07.05.2023 - 20:26 | Güncelleme: ABONE OL
Türk Hava Yolları: 1 - VakıfBank: 3
HABERTURK.COM / AA

Türk Hava Yolları: 1 - VakıfBank: 3

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Sadettin Deneri, Tuncay Sevim

Türk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Şeyma Ercan, Zeynep Demirel, Kingdon, Orthmann, Maglio (Melis Yılmaz, Çağla Akın, Polen Ünver, Ada Germen)

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Derya Cebecioğlu, Ogbogu (Ayça Aykaç, Bajema, Buket Gülübay)

Setler: 18-25, 20-25, 25-23, 8-25

Süre: 94 dakika (23, 24, 28, 19)

Mislicom Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabı ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti. İkinci müsabaka, 9 Mayıs Salı günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

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